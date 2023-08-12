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Йовица Арсич: «Бо Бич играет на четвертой позиции, у него отличный трехочковый бросок»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич рассказал о задачах, которые будет решать новобранец команды Бо Бич.

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