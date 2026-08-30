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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявив, что дорожит устоявшимся между ними доверием.

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