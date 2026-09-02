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Царьград

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МИД России отметил интерес Японии к проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

МИД России отметил интерес Японии к проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Мария Захарова сообщила об интересе японских компаний к энергетическим проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

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