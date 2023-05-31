Журнал «Профиль»

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Станислав Захаров
    Как может снижаться безработица, если одновременно снижается численность работающих и пенсионеров. Где четыре миллион...Безработица в Рос...
  • Станислав Захаров
    Минтруда с 2019 года блефует. У нас только неработающих предпенсионеров целых шесть миллионов человек.Безработица в Рос...
  • Александр Свитайло
    Ну за антитеррористическую риторику Швеции в Турции может и поаплодируют, но вопрос об экстрадиции указанных курдов в...Швеция заявила о ...

Жителей Новой Москвы предупредили о тумане до утра 1 июня

Жителей Новой Москвы предупредили о тумане до утра 1 июня

Туман с видимостью до 200-700 м ожидается в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы) с вечера среды, 31 мая, по утро четверга, 1 июня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх