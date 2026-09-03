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Сказка о сахарном яблоке

Сказка о сахарном яблоке

Что скрывает старая легенда «Сказка о сахарном яблоке» и почему она до сих пор не даёт покоя жителям маленького городка?Что скрывает старая легенда «Сказка о сахарном яблоке» и почему она до сих пор не даёт покоя жителям маленького городка? На окраине королевства, где туман по утрам цеплялся за верхушки старых яблонь, а дороги были вымощены не камнем, а утоптанной временем глиной, стояла маленькая кондитерская.

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