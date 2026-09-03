Что скрывает старая легенда «Сказка о сахарном яблоке» и почему она до сих пор не даёт покоя жителям маленького городка?Что скрывает старая легенда «Сказка о сахарном яблоке» и почему она до сих пор не даёт покоя жителям маленького городка? На окраине королевства, где туман по утрам цеплялся за верхушки старых яблонь, а дороги были вымощены не камнем, а утоптанной временем глиной, стояла маленькая кондитерская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым