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В ЯНАО почтили память защитников Москвы 1941 года

В ЯНАО почтили память защитников Москвы 1941 года

В ямальских муниципалитетах провели памятные акции в честь героического подвига 28 панфиловцев. Активисты «Волонтерской роты Боевого братства» возложили цветы к Вечному огню в населенных пунктах округа и отдали дань уважения защитникам Москвы.

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