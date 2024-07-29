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В Челябинске серьёзное ДТП, движение по одной из ключевых автодорог закрыто

В Челябинске серьёзное ДТП, движение по одной из ключевых автодорог закрыто

Рассказываем, в каком районе перевернулся грузовик и полностью перекрыл магистраль.Утро в Челябинске началось с серьёзного ДТП.

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