Собянин рассказал о новых направлениях обучения в московских колледжах

Студенты будут иметь возможность проходить практику в крупных компаниях Спрос на специалистов со средним профессиональным образованием продолжает расти, что делает модернизацию колледжей ключевым направлением в развитии системы образования.
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