Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир

Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир

  На днях западная информационная машина, работающая нон-стоп, получила очередной жестокий удар под дых и начала издавать совершенно неприличные звуки: известный польский юрист, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководитель юридического отдела в Национальном совете судей Польши Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске подал в отставку и попросил у Александра Лукашенко предоставить ему политическое убежище.

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