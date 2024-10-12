Берут скидками и рассрочками: как прошел 3-й квартал на рынке новостроек

Спрос на новостройки Москвы в третьем квартале упал вдвое Вместе с экспертами рассказываем, как рынок московских новостроек пережил три месяца после отмены льготной ипотеки Третий квартал 2024 года стал для первичного рынка Москвы первым с весны 2020 года кварталом без льготной ипотеки.
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