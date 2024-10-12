Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Берут скидками и рассрочками: как прошел 3-й квартал на рынке новостроек

Берут скидками и рассрочками: как прошел 3-й квартал на рынке новостроек

Спрос на новостройки Москвы в третьем квартале упал вдвое Вместе с экспертами рассказываем, как рынок московских новостроек пережил три месяца после отмены льготной ипотеки Третий квартал 2024 года стал для первичного рынка Москвы первым с весны 2020 года кварталом без льготной ипотеки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх