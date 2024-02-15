Сенатор от Техаса Чип Рой предложил переименовать американский штат в Украину

Я думаю, что довольно скоро я мог бы внести законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, возможно, эта администрация и сенаторы поработают над обеспечением безопасности границ Соединенных Штатов.
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