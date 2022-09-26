В Астрахани глава батальона «Ангел» из Донецка поставит спектакли

В Астрахани постановщиком и автором инсценировки «В поисках капитана Гранта», которую поставят театр оперы и балета и Театр юного зрителя (ТЮЗ), выступит московский режиссер Алексей Смирнов, 27 сентября сообщает пресс-служба губернатора области.