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В Астрахани глава батальона «Ангел» из Донецка поставит спектакли

В Астрахани глава батальона «Ангел» из Донецка поставит спектакли

В Астрахани постановщиком и автором инсценировки «В поисках капитана Гранта», которую поставят театр оперы и балета и Театр юного зрителя (ТЮЗ), выступит московский режиссер Алексей Смирнов, 27 сентября сообщает пресс-служба губернатора области.

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