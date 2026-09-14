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Белки крови указали на кардиометаболический риск у детей уже с 8 лет

Белки крови указали на кардиометаболический риск у детей уже с 8 лет

Американские исследователи нашли белковые сигналы в крови детей от 8 лет, которые соответствуют паттернам, ранее наблюдавшимся у взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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