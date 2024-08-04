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Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сосредоточив внимание на необходимости скорейшего прекращения огня в палестино-израильском конфликте.

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