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Царьград

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Депутат Ростислав Антонов предложил отправлять "новых граждан" служить на СВО

Депутат Ростислав Антонов предложил отправлять "новых граждан" служить на СВО

Народный избранник считает, что получившие паспорта мигранты должны проявить готовность помочь своей новой стране проживания в трудную минуту.

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