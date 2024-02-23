Кириенко поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выступая на площадке конкурса «Лидеры России», который проходит в московском «Манеже».
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