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Кириенко поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Кириенко поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выступая на площадке конкурса «Лидеры России», который проходит в московском «Манеже».

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Комментарии
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А
Александр
кириенко это враг, он всегда за понюшку табака маму родную продаст!!!
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15 час.

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