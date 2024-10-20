Майя Санду: Молдавия хочет жить в мире и спокойствии

Действующий президент Молдавии и кандидат на повторный президентский срок от партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду обратилась к молдавским гражданам, призывая активно участвовать в выборах и конституционном референдуме.
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