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Миллеровские спортсмены успешно выступили в Каменск-Шахтинском на турнире под «Только в перёд»

В турнире приняли участие 209 спортсменов из Молодогвардейска ДНР, Краснодона ЛНР, Донецка, Сальска, Красного Сулина, Каменск-Шахтинского, Белой Калитвы, Миллерово.

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