В Барнауле возле пляжа "Водный мир" появился подводный "капкан" для гидроциклистов

Металлические штыри едва не привели к трагедии — спасло лишь то, что уровень воды был высоким На протоке рядом с пляжем "Водный мир" в Барнауле появились опасные препятствия для любителей гидроциклов — неизвестные смонтировали подводный забор из железных труб.