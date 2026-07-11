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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле возле пляжа "Водный мир" появился подводный "капкан" для гидроциклистов

В Барнауле возле пляжа "Водный мир" появился подводный "капкан" для гидроциклистов

Металлические штыри едва не привели к трагедии — спасло лишь то, что уровень воды был высоким На протоке рядом с пляжем "Водный мир" в Барнауле появились опасные препятствия для любителей гидроциклов — неизвестные смонтировали подводный забор из железных труб.

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