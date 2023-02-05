Возможная покупка «Ростелекомом» сотового оператора «Мегафон» — сигнал усиления позиций государства в телекоммуникационной отрасли, направленного на смягчение последствий санкционного давления и расширение своего влияния На фоне происходящих геополитических событий телекоммуникационная отрасль становится значимой для государства «Мобильная связь как гречка или хлеб: мы не можем от нее отказаться» — так российские пользователи на интернет-форумах комментируют роль телекоммуникационных сервисов в повседневной жизни.