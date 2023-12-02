Лавров включил «злого копа»: новый «Минск» отменяется?

Мария Беликова

Смотрела по ТВ эти кадры. Было очень жалко Лаврова. Не надо нам туда вообще ездить, чтобы терпеть такое унижение и издевательство. Ещё ведь и взносы платим немалые, чтобы быть членом этой мерзопакостной организации. Сколько можно? Зачем они нам?