Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лавров включил «злого копа»: новый «Минск» отменяется?

Лавров включил «злого копа»: новый «Минск» отменяется?

Политнавигатор Многие, наверное, обратили внимание на довольно резкое изменение тональности российских топ-дипломатов – вместо привычного надувания щек и размазывания манной каши по тарелке, появилась несвойственная московским жесткость в формулировках и оценках.

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Комментарии
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Мария Беликова
Смотрела по ТВ эти кадры. Было очень жалко Лаврова. Не надо нам туда вообще ездить, чтобы терпеть такое унижение и издевательство. Ещё ведь и взносы платим немалые, чтобы быть членом этой мерзопакостной организации. Сколько можно? Зачем они нам?
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9 час.
Maxim Yushkin
❤️ Давно пора! (Впрочем, Лавров- лучше знает!)
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7 час.

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