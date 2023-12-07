В бюджете Рязанской области заложено 3 млрд на рост зарплаты бюджетников

В региональной казне заложено 3 миллиарда рублей на соответствующие цели. Наумова уточнила, что педагоги, врачи, младший и средний обслуживающий персонал, а также соцработники начнут получать на 9,8% больше.
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