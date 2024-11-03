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Царьград

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"Значение имеет только одно": Медведев рассказал, что изменится после выборов президента США

Для России выборы президента США ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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