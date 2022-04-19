ВСК стала лауреатом рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" 2022 года

ВСК стала лауреатом рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" 2022 года

Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодного рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" (12+) по версии электронной торговой площадки B2B-Center.

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