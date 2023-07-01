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Хавьер Мендес: «Хабиб сказал, что вернется, если чей-то бой его впечатлит. Это было в Абу-Даби, где Конор дрался с Порье»

«В UFC пытались убедить Хабиба вернуться, и в какой-то момент он даже был близок к этому. Это было в Абу-Даби.

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