Британская компания будет производить гаубицы на Украине

New Zealand Defence Force/CPL Dillon Anderson Британская BAE Systems будет производить гаубицы L119 Light Gun на Украине Михаил Миронов Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась о выпуске на территории страны 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun.
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