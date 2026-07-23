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Британская компания будет производить гаубицы на Украине

Британская компания будет производить гаубицы на Украине

 New Zealand Defence Force/CPL Dillon Anderson Британская BAE Systems будет производить гаубицы L119 Light Gun на Украине Михаил Миронов Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась о выпуске на территории страны 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun.

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