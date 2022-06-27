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Медведев назвал призрачными шансы Украины на вступление в Евросоюз

Медведев назвал призрачными шансы Украины на вступление в Евросоюз

Шансы Украины на вступление в Европейский союз призрачные, несмотря на статус «кандидата». Так оценил вероятность евроинтеграции Украины заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Аргументы и факты».

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