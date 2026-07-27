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Газета.ру

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Аллерголог Щепеляев: укус клеща грозит аллергией на мясо и молоко

Аллерголог Щепеляев: укус клеща грозит аллергией на мясо и молоко

Укус клеща может спровоцировать у человека аллергию на красное мясо. Причем ее симптомы, как правило, появляются не сразу, а только через 3–6 часов после еды, предупредил в беседе с RT аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев.

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