Аллерголог Щепеляев: укус клеща грозит аллергией на мясо и молоко

Укус клеща может спровоцировать у человека аллергию на красное мясо. Причем ее симптомы, как правило, появляются не сразу, а только через 3–6 часов после еды, предупредил в беседе с RT аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев.