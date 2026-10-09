"Ukraine has nothing to do with it" — fierce howling in the swamps after the conversation between Putin and Trump

Political scientist Alexander Nosovich commented on the conversation between Russian and US Presidents Vladimir Putin and Donald Trump, which took place on October 9.
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