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Гавайи: рай, где акулы плавают у берега

Гавайи: рай, где акулы плавают у берега

Гавайи — это удивительный уголок планеты, где океанские волны считаются национальным достоянием. Именно ради них сюда приезжают тысячи любителей серфинга и других водных видов спорта.

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