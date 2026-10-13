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Звезда канала "Спас" и актриса "Глянца" Вероника Иващенко беременна первенцем в 35 лет

Звезда канала "Спас" и актриса "Глянца" Вероника Иващенко беременна первенцем в 35 лет

35-летняя актриса Вероника Иващенко сообщила поклонникам о скором пополнении в семье, прервав длительный период тишины в соцсетях.

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