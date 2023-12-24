Блогер Лещев, чья супруга погибла в ДТП, назвал условие для перемирия с виновниками аварии

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, запросил у транспортной компании квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери.
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