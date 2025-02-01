Иеромонах Феодорит: развитие ИИ может привести к апокалипсису Владислав ВислИеромонах Феодорит выразил обеспокоенность стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ), заявив, что технологии могут стать причиной конца света, если их распространение не будет находиться под контролем.
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