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Иеромонах Феодорит: развитие ИИ может привести к апокалипсису

Иеромонах Феодорит: развитие ИИ может привести к апокалипсису

Иеромонах Феодорит: развитие ИИ может привести к апокалипсису Владислав ВислИеромонах Феодорит выразил обеспокоенность стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ), заявив, что технологии могут стать причиной конца света, если их распространение не будет находиться под контролем.

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