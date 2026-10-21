Член Совета по внешней и оборонной политике и Экспертного совета при комитете по международным делам Государственной думы РФ, журналист Александр Носович, комментируя сделанные в последние дни заявления Трампа, сомневается, что президенту США нужен мир на Украине, скорее — успех перед выборами.