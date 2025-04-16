Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Смирись или заткнись»: Трамп пообещал, что у Украины с Россией «все будет окей»

«Смирись или заткнись»: Трамп пообещал, что у Украины с Россией «все будет окей»

БлокнотРУ Дональд Трамп, похоже, доволен результатами визита своего спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа к российскому президенту.

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