Аудрюс

Мой народ живет в России, хотя отщепенцы в истории были. Власов например! Уважаемый! Надо понимать, что Палестина не однородна по своей сути... Там где правят балом ХАМАС нет своей воды, электричества... Но там есть другие районы, где есть своя вода, фешенебельные отели, шикарные пляжи.. Где люди живут... Напомню, что ХАМАС это крыло террорестической организации "Братьев-мусульман" (запрещённой в РФ)! Руководители ХАМАС живут не в Палестине, а в основном в Катаре и им плевать на население Газа! ХАМАСовцы ракетные установки устанавливают в густонаселенных районах Газы, порой стреляют с крыш многоэтажных домов! А о чем ХАМАС думал когда в одну ночь запустил 5000 ракет по жителям Израиля? То, что Израиль не ответит? А вот когда евреи ответили, то эти взвыли на весь мир! А нас то за шо? Ни чего не напоминает? Если бы Россия так воевала на Украине, то думаю, что война на Украине давно закончилпсь!!! И напоследок! Каковы задачи ХАМАС? Уничтожить все население Израиля, включая женщин и детей! Об этом они прямо заявляют! Какая задача евреев? Уничтожить террористов на территории Сектора Газа и на правом берегу реки Иордан... А палестинцы тоже люди и по человечески их жаль.. Только вот руководство у них... Не первый год в палестину идут миллиарды гуманитарных денег.. Да только тратятся они не на создание своего государства, а на строительство тоннелей, подземных складов для оружия, закупку вооружения, содержание боевых групп... Ну не могут они создать свое государство, или не хотят...