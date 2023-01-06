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«Все чисто, коровы чистые, все зеленое, ухоженное, люди одеваются иначе по сравнению с нами». Шуков о Нидерландах

Дмитрий Шуков поделился мнением о Нидерландах после перехода в «Витесс» в 1995 году. Бывший футболист ЦСКА играл в Нидерландах за «Витесс», НАК, «Виллем II» и «Твенте».

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