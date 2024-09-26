Сервис для возврата остатка маткапитала, запущен на Госуслугах Ирэн ОрлонскаяНа портале Госуслуг появился новый сервис, который дает возможность вернуть остаток материнского капитала, если его величина не превышает 10 000 рублей.
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