Центробанк ликвидировал Волжский Социальный Банк из-за нарушений

Центральный банк Российской Федерации с радостью сообщает о ликвидации ВолжскСоцбанка. Данное решение было принято на основании информации, полученной от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области.
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