Страна и люди
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Страна и люди

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Командир морпехов: мы заскочили за шиворот ВСУ в Горнальском монастыре

Командир морпехов: мы заскочили за шиворот ВСУ в Горнальском монастыре

Корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский пообщался с командиром десантно-штурмовой роты из состава 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Метан.

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