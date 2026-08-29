Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

Русский Колоколъ В Петербурге в одном из рейсовых автобусов мигрант запрыгнул в салон, плюхнулся на сиденье, закурил и принялся дымить на весь салон.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Воюшин
Владимир Воюшин

Это результат последних 25 лет, когда воспитали у людей рабскую покорность, что властям возражать нельзя и вносить предложения по переустройству общества не поощряется, а даже наоборот, что лучше молча принять действительность. Люди в стране Россия в сравнении с СССР ваыключены из участия принятия решений социального общежития и им навязали модель (путинским кланом), что они на бумаге единственный источник власти, поэтому людям выбрать своё будущее, будущее детей и страны - не дозволено, иначе перемены разрушат единоличную модель Президента и не будет тогда звучать: "Благодаря вам...! Благодаря вашим указаниям...! А то, глядишь, ещё люди смогут поменять вектор существования на развитие, самосовершенствование и преобразование страны в Справедливое государственное устройство. Ельцин не давал задушить свободу слова, хотя его часто просили, он неоднократно говорил о том, что свобода слова, есть очень важное достояние народа. У нас из бюллетеней, власть может тихо, по-воровски, изъять пункт "Против всех"?! ЦИК виновен в этом. Но все и депутаты ЕР, занимающие не по праву более положенных 49%, почти всю Госдуму, работают на обслуживание власти законами для долгого  существования. Выступать со своим требованиями, согласно Конституции, люди боятся. Отношение в обществе, говорит Создатель, сведены к формуле: "Раб-рабовладелец". Так нейтрализован Дух Единства народа.

Профиль пользователя Катерина
Катеринаизменено

Ох, уж  эти  большие  города... где  все  сам  по  себе. Я живу в  маленьком городке,  где  все  друг  друга  знают. Все  понимают,  что  сегодня  накосячил,  завтра  тебе  прилетит...    А  если  ты  прав, то  рядом  всегда найдётся  человек,  который  придёт  на  помощь.