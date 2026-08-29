"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

Русский Колоколъ В Петербурге в одном из рейсовых автобусов мигрант запрыгнул в салон, плюхнулся на сиденье, закурил и принялся дымить на весь салон.
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нет адекватной реакции властей..оттуда и беспредел
Народ превратился в бессловесную скотину. Нечего удивляться тому, что эти уроды так обнаглели.
Стояли звери
Около двери,
Их не пускали,
Они кричали.
Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.
Если случилось днем, там наверняка большинство стариков сидело.
Это результат последних 25 лет, когда воспитали у людей рабскую покорность, что властям возражать нельзя и вносить предложения по переустройству общества не поощряется, а даже наоборот, что лучше молча принять действительность. Люди в стране Россия в сравнении с СССР ваыключены из участия принятия решений социального общежития и им навязали модель (путинским кланом), что они на бумаге единственный источник власти, поэтому людям выбрать своё будущее, будущее детей и страны - не дозволено, иначе перемены разрушат единоличную модель Президента и не будет тогда звучать: "Благодаря вам...! Благодаря вашим указаниям...! А то, глядишь, ещё люди смогут поменять вектор существования на развитие, самосовершенствование и преобразование страны в Справедливое государственное устройство. Ельцин не давал задушить свободу слова, хотя его часто просили, он неоднократно говорил о том, что свобода слова, есть очень важное достояние народа. У нас из бюллетеней, власть может тихо, по-воровски, изъять пункт "Против всех"?! ЦИК виновен в этом. Но все и депутаты ЕР, занимающие не по праву более положенных 49%, почти всю Госдуму, работают на обслуживание власти законами для долгого существования. Выступать со своим требованиями, согласно Конституции, люди боятся. Отношение в обществе, говорит Создатель, сведены к формуле: "Раб-рабовладелец". Так нейтрализован Дух Единства народа.
Ох, уж эти большие города... где все сам по себе. Я живу в маленьком городке, где все друг друга знают. Все понимают, что сегодня накосячил, завтра тебе прилетит... А если ты прав, то рядом всегда найдётся человек, который придёт на помощь.