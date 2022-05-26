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CNN: Вашингтон вскоре может объявить о новых поставках оружия Киеву

CNN: Вашингтон вскоре может объявить о новых поставках оружия Киеву

Соединенные Штаты могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает в четверг, 26 мая, американский телеканал CNN со ссылкой на источники в истеблишменте США.

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