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СЦКК: ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Такие данные приводит Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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