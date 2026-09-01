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Гришин недоволен ЦСКА: «Неприятно смотреть на это безволие. Вы представляете великий клуб, мотивация какая-то должна быть. У меня телефон уже оборвался – не могу сказать, что пишут»

Александр Гришин недоволен игрой ЦСКА против « Ростова » (0:2) в FONBET Кубке России. «Мотивация какая‑то должна быть.

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