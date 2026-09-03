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Пластический хирург Зухра Балакеримова: подтяжка лица - сколько держится эффект и от чего это зависит

Пластический хирург Зухра Балакеримова: подтяжка лица - сколько держится эффект и от чего это зависит

Пластическую операцию многие воспринимают как чудо, способное кардинально преобразить отражение в зеркале и сохранить результат едва ли не на всю жизнь.

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