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Интервью Путина Такеру Карлсону

Интервью Путина Такеру Карлсону

Итак, дорогие друзья, уважаемый профессор Тирских на своем канале выложил кусочки интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Татьяна Дугиль
Песков уже сказал,что все &quot;кусочки&quot; - фейки.
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19 час.
Александр Штам
Я не стал бы так резко отзываться  о действующем Президенте США... Политика-это более, чем серьёзно...
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18 час.
IP
Irina Pchibyla
Молодец Такер Карлсон ! Очень  хорошо что он приехал и взял интервью у Нашего Президента ! Пусть запад слышит Правду!
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14 час.

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