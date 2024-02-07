Итак, дорогие друзья, уважаемый профессор Тирских на своем канале выложил кусочки интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
Интервью Путина Такеру Карлсону
Комментарии
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Татьяна Дугиль
Песков уже сказал,что все "кусочки" - фейки.
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19 час.
Александр Штам
Я не стал бы так резко отзываться о действующем Президенте США... Политика-это более, чем серьёзно...
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18 час.
IP
Irina Pchibyla
Молодец Такер Карлсон ! Очень хорошо что он приехал и взял интервью у Нашего Президента ! Пусть запад слышит Правду!
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14 час.
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