Прокуратура начала проверку после гибели матроса в Архангельске

В порту Архангельска 4 сентября 2026 года матрос погиб при погрузке судна "Утренний". Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и соблюдения требований безопасности в связи с трагическим инцидентом.