Прокуратура начала проверку после гибели матроса в Архангельске

В порту Архангельска 4 сентября 2026 года матрос погиб при погрузке судна "Утренний". Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и соблюдения требований безопасности в связи с трагическим инцидентом.
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