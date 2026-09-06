6 сентября 2026 года в Киеве состоялась встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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И эти засланцы Уиткофф и Кушнер 100 пудов пели дифирамбы в честь ЗЕ, как недавно пели их Путину в Москве.