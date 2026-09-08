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Алсу рассказала про праздник в честь 20-летия дочери — девичник, баня и караоке

Алсу рассказала про праздник в честь 20-летия дочери — девичник, баня и караоке

Певица призналась, что торжество они распланировали давно. Алсу с дочками: Микеллой и Сафиной Соцсети7 сентября старшая дочь певицы Алсу отметила день рождения — ей исполнилось 20 лет.

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