Алсу рассказала про праздник в честь 20-летия дочери — девичник, баня и караоке

Певица призналась, что торжество они распланировали давно. Алсу с дочками: Микеллой и Сафиной Соцсети7 сентября старшая дочь певицы Алсу отметила день рождения — ей исполнилось 20 лет.
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