Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Пересадка на станции метро, МЦД и наземный городской транспорт будет доступна на всех четырех московских вокзалах ВСМ-1 Сергей Собянин подписал постановление о выделении 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом (ВСМ-1).