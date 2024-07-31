РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Пересадка на станции метро, МЦД и наземный городской транспорт будет доступна на всех четырех московских вокзалах ВСМ-1 Сергей Собянин подписал постановление о выделении 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом (ВСМ-1).

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